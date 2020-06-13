أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن الوضع جنوب العاصمة طرابلس ومحيطها يمثل خطرا داهما على النازحين إذا عادوا لمساكنهم كما أن تأخر عودتهم يلحق بهم أذى جسيما.

وأكد الجلس الرئاسي في بيان له أن الألغام تشكل تهديدا كبيرا على حياة المواطنين داعيا العالم إلى مساعدة ليبيا في التغلب على التغلب على هذه المخاطر مطالبا بإدانة كل من أسهم في هذه الجرائم “في انتظار تحقيق أممي” بهذا الصدد