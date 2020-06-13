الرئاسي: الوضع جنوب العاصمة يمثل خطرا على النازحين
بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
13 June, 2020
أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن الوضع جنوب العاصمة طرابلس ومحيطها يمثل خطرا داهما على النازحين إذا عادوا لمساكنهم كما أن تأخر عودتهم يلحق بهم أذى جسيما.
وأكد الجلس الرئاسي في بيان له أن الألغام تشكل تهديدا كبيرا على حياة المواطنين داعيا العالم إلى مساعدة ليبيا في التغلب على التغلب على هذه المخاطر مطالبا بإدانة كل من أسهم في هذه الجرائم “في انتظار تحقيق أممي” بهذا الصدد
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