قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب

أردوغان، السبت، إن تركيا تدخلت في ليبيا لتدافع عن مصالحها، مشيرًا إلى أن الطائرات

المسيرة التركية قلبت المعارك في ليبيا لصالح حكومة الوفاق غير المعتمدة، وساهمت في

السيطرة بسرعة على الغرب الليبي.

وأضاف أقطاي في تصريح صحفي أن قوات الوفاق المدعومة بالطائرات

التركية تتمهل في السيطرة على مدينة سرت حفاظا على أرواح المدنيين، لافتًا إلى إمكانية

حصول تفاهم مع روسيا في ليبيا على غرار سوريا، لكن بشرط موافقة طرابلس، على حد

قوله.

وتابع أقطاي أن تفاصيل التفاهم مع الرئيس الأمريكي، دونالد

ترامب، سيجري الإعلان عنها في الوقت المناسب، لكن تفوق حكومة الوفاق، جعل ترامب يقترب

من الرؤية التركية لحل الصراع هناك.

وأشار أقطاي إلى أن ما يحصل في ليبيا انقلاب من الخارج، كما

أن الصراع في ليبيا ليس صراعا بين الليبيين فيما بينهم، بل هو مفروض عليهم من الخارج

كنوع من التمدد والهيمنة والاحتلال، مبينًا أن تركيا استجابت لطلب حكومة الوفاق بأن

تأتي وتساعدها في مواجهة الاحتلال الخارجي، وذلك بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك،

موضحًا أنه بناء على اتفاقية ترسيم الحدود في البحر المتوسط التي وقعتها تركيا وليبيا

ستستفيد الدولتان من استخراج الغاز والنفط، بحسب تعبيره.

The post أقطاي: تركيا تدخلت في ليبيا لتدافع عن مصالحها والمسيرات التركية قلبت المعارك لصالح الوفاق appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24