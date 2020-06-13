السيسى يبحث تطورات الملف الليبي مع رئيس جنوب أفريقيا

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصريّة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا للتباحث حول تطورات الملف الليبي.

وقالت الرئاسة المصرية، إن “الاتصال تناول التباحث بشأن التطورات الراهنة للقضية الليبية والجهود الأفريقية المشتركة لتسويتها في اطار محددات مبادرة اعلان القاهرة، كما تم استعراض الموقف التفاوضي الحالي بشأن ملف سد النهضة”.

واستعرض الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية، والتي تهدف بالاساس الي الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الامن والاستقرار، وتضع حد لاعمال العنف والاقتتال والارهاب، مع عودة مؤسسات الدولة، وتفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي وصون مقدراته.

وأضاف راضي أن الرئيس الجنوب إفريقي أشاد “بالجهود المصرية المركزة والحثيثة في الملف الليبي مرحباً بمبادرة إعلان القاهرة والتي تتسق مع جهود الاتحاد الأفريقي لتسوية الازمة الليبية وانهاء مخاطر تداعيتها السلبية على استقرار وأمن دول الجوار الليبي والقارة الأفريقية ككل”.