في إشارة إلى المرتزقة السوريين..اخليل يقول للسراج “روح بالخردة البشرية يازفت”

أخبار ليبيا24

أصبح تواجد المرتزقة السوريين في طرابلس للمشاركة في صفوف قوات حكومة الوفاق في المعارك ضد القوات المسلحة العربية الليبية أمرا معلومًا ومفروغًا للجميع بما فيه اعتراف رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا.

الكثير أقر واعترف بوجود المرتزقة السوريين إضافة إلى مقاطع الفيديو والصور الكثيرة التي لم تجعل لأي فئة أي مجال للشك أو رفض وجود هؤلاء المترزقة باستثناء فئة قليلة تصر على الرفض من باب إراحة الضمير ربما وليرفعوا عن أنفسهم أي تكليف، وفئة أخرى تضع مقارنة أقل ما قال عنها أنها “ساذجة غبية” تقول :”جبتوا الروس جبنا السوريين”.

مؤخرًا انتشرت “هاشتاقات” ومنشورات وصور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمرتزقة السوريين الذين يحتلون بيوت أهالي طرابلس ويرفضون الخروج منها، وآخره فيديو متداول لشخص يفتش بيته بوجود المرتزقة فيه ويستأذن منهم الدخول لغرف بيته ويوصيهم على أغراضه وحاجياته.

هذه المواد المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو تثبت أن الوضع في طرابلس مع المرتزقة السوريين أصبح مأساويًا وأنهم صاروا مليشيا أخرى إلى جانب المليشيات التي تعج بها طرابلس ولا قدرة على حكومة الوفاق في السيطرة عليهم أو كبحهم.

وحول هذا الأمر وجه الضابط في سلاح المدفعية في مدينة مصراتة المدعو فرج اخليل رسلة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يدعوه فيها إلى العودة بهم.

وكتب اخليل في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”الخردة البشرية يا سراج يا وزير الدفاع “الزفت”روح بيها أفضل ليك”.

وتابع الضابط – آمر سلاح المدفعية في جيش الوفاق كما وصف نفسه – قائلا للسراج :”الوضع يغلي يا نعجة”.

هذه التصريحات من شخصية عسكرية تابعة لحكومة الوفاق وبهذا الأسلوب الذي اعتاد اخليل أن يخاطب به من يسمونه القائد الأعلى للجيش الليبي في حكومتهم فايز السراج يثبت مدى انفلات الوضع وعدم احترام التراتبية العسكرية، وفشل سيطرة السراج على أي كيان.

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