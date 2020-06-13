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برلماني تركي: لا يمكننا معارضة أردوغان حول وضع ليبيا خوفا من اتهامنا بالإرهاب والخيانة

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال البرلماني التركي، أونال تشيفيكوز نائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري) للشؤون الخارجية إن موقف حزبه من التدخل التركي في ليبيا “خجول” على حدّ تعبيره.

وأضاف «تشيفيكوز» في تصريح لـ“العربية.نت”: “أنه لا يمكننا أن نعارض أردوغان بقوّة، فهو بكل سهولة يتهمنا بالإرهاب والخيانة لذلك نحن حذرين من موقفنا تجاه ما يجري في ليبيا ونتيجة ذلك نعمل بهدوء وحذر شديدين”.

وصوّت نواب حزب “الشعب الجمهوري” في البرلمان التركي ضد إرسال قوات عسكرية إلى الخارج لأول مرة منذ سنوات.

ورفض نواب حزب “الشعب الجمهوري”  إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا رغم أنهم لم يعارضوا إرسالهم إلى سوريا قبل ذلك الوقت.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ولماذا تسكتوا على ارتكاب جريمة حرب لاردوغان بنقل اسلحة وارهابيين من خلال سفن وطائرات مدنية من تركيا الى ليبيا برعاية الشيطان الاكبر ترامب الذى باع حقوق الشعب الفلسطينى الى اسرائيل ولكن فى النهاية نهايتهما سوداء مثل كل مجرم فاجر سواء فى الدنيا على الطريقة الرومانية او فى الاخرة مع فرعون وهامان وقاورن فليشبع من قصور الدنيا فهى ستفنى ويصبح رمة فى القبر وينتظره حفرة من حفر النار بينما من ظلمهم ينالوا اجر عظيم يوم القيامة قصور عظيمة دائمة ليس بها حمامات ولا مطابخ ولغرف نوم حيث نعيم وملكا كبيرا مالاعين رأت ولاذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال تعالى :-
    وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ

    وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ

    وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

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