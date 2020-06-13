برلماني تركي: لا يمكننا معارضة أردوغان حول وضع ليبيا خوفا من اتهامنا بالإرهاب والخيانة

قال البرلماني التركي، أونال تشيفيكوز نائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري) للشؤون الخارجية إن موقف حزبه من التدخل التركي في ليبيا “خجول” على حدّ تعبيره.

وأضاف «تشيفيكوز» في تصريح لـ“العربية.نت”: “أنه لا يمكننا أن نعارض أردوغان بقوّة، فهو بكل سهولة يتهمنا بالإرهاب والخيانة لذلك نحن حذرين من موقفنا تجاه ما يجري في ليبيا ونتيجة ذلك نعمل بهدوء وحذر شديدين”.

وصوّت نواب حزب “الشعب الجمهوري” في البرلمان التركي ضد إرسال قوات عسكرية إلى الخارج لأول مرة منذ سنوات.

ورفض نواب حزب “الشعب الجمهوري” إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا رغم أنهم لم يعارضوا إرسالهم إلى سوريا قبل ذلك الوقت.