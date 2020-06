أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ،اليوم السبت،

على أهمية الدور الجزائري لحل الأزمة الليبية .

