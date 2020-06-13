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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

13 June, 2020

اغلق عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ،اليوم السبت ،محطة الوقود رقم “499” التابعة لشركة ليبيا للنفط بمنطقة قنفوده غرب بنغازي ،وذلك بعد ورود شكاوي من بعض المواطنين بشأن بناء عشوائي من عدة طوابق فوق المحطة .

وأوضح المكتب الإعلامي لمكافحة الظواهر السلبية والهدامة أنه على الفور اتجهت الدوريات المُكلفة بتسيير العمل داخل مدينة بنغازي وبتعليمات مُباشرة من رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة للمحطة المعنية وإغلاقها وإيقاف نشاطها وضبط كل من فيها واستدعاء المالك للتحقيق .

جاء هذا التدخل السريع لعناصر الجهاز وإيقاف البناء بهذه المحطة الذي يتم بمواصفات غير قانونية، حيث ترتفع المحطة بعدد ثلاث طوابق مما يعد هذا العمل غير قانوني ويتعارض مع المُواصفات والشروط اللازمة المعمول لها ويُهددها للانهيار والاشتعال وجعل حياة المواطنين المُتزودين بالوقود للخطر ناهيك عن تشويه المظهر العام للمدينة .

وذكر المكتب أنه تم ضبط جميع العاملين بالمحطة دون استثناء وإيقاف العمل بها إلىحين إشعار آخر واستدعاء المالك لاستكمال ماتبقى من تحقيقات لتتم إحالته القضية بموجب تقرير لجهات الاختصاص وهي بدورها المُخولة بالنظر في هذه المُخالفة .

ونبه الجهاز كافة أصحاب محطات التزود بالوقود بعدم البناء فوق المحاطات، لافتًا إلى أن هذا العمل يُعد جريمة في حق المدينة والمدنيين ولن نسمح بذلك دون الرجوع لذوي الاختصاص وأخذ تصاريح قانونية رسمية بمزاولة العمل . (