

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

13 June, 2020

قضت محكمة بروكسل بعدم جواز تحويل الأصول المجمدة المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار، والتي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار أمريكي، خارج منظومة يوروكلير المصرفية، بعد تنفيذ حجز تحفظي على تلك الأصول.

وقال مدير العلاقات والإعلام بالمؤسسة في تصريح له إن هذا الحكم يعد انتصارًا قضائيًا آخر لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار، موضحًا أن هذا الحكم يقضي ببقاء الأصول في منظومة يوروكلير بدلا من نقلها إلى حساب خارجي تحت إشراف السلطة القضائية البلجيكية، حيث تم الحجز على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار كتدبير احترازي في إطار تحقيقات جارية.

هذا ورحبت المؤسسة الليبية للاستثمار بالقرار، مشيرة إلى أن المؤسسة لم تكن مدعي عليها في القضية الأساسية.

من جانبه قال رئيس المؤسسة، علي محمود، إن المؤسسة سخرت كل الوسائل القانونية المتاحة من أجل الحفاظ على هذه الأصول المهمة لصالح الأجيال القادمة، مؤكدًا أن الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا بشأن (قضية الفصل في الشرعية، وقضية اليوركلير، وقضية الخرافي) تعزز زخم الإنجازات الذي تشهدها المؤسسة الليبية للاستثمارحاليًا مع إطلاقها برنامج التحول الشامل، ونجاحنا في تنفيذ العديد من المبادارات في السنوات الأخيرة، بما يضمن حماية أصول المؤسسة في مختلف أنحاء العالم ويكرس الشفافية والمساءلة في سائر عمليات المؤسسة الليبية للاستثمار.

وأكدت المؤسسة على استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها لحماية أصولها صونًا لحقوق الأجيال القادمة، واستقلال شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية، مشددة على التزامها الكامل بنظام العقوبات(التجميد) المفروض من مجلس الأمن.

هذا وكانت المحكمة التجارية في لندن قد أصدرت حكمًا لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار في قضية النزاع على شرعية إدارتها للمؤسسة في شهر مارس الماضي، والذي قضت بموجبه بشرعية مجلس إدارة المؤسسة برئاسة، علي محمود، واعتباره الرئيس الشرعي الوحيد للمؤسسة.