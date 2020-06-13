الاتحاد الأوروبي يطلب مساعدة حلف الأطلسي في مهمته البحرية لتطبيق حظر الأسلحة على ليبيا

خلص الاتحاد الأوروبي السبت إلى أن فرض تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا لا يمكن تحقيقه دون دعم من حلف الناتو. وصرح الاتحاد أن خطواته للتعاون مع حلف شمال الأطلسي في مهمته البحرية الرامية لحظر وصول أسلحة إلى ليبيا لم تكن نتيجة منع تركيا مؤخرا تفتيش سفينة مشبوهة. من جانبها، دعت الولايات المتحدة بدعم من الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا. وبعد مبادرة الهدنة التي أطلقتها مصر بدعم من الإمارات والسعودية، أعلنت الجزائر أن العاصمة طرابلس خط أحمر واقترحت وساطتها لحل الأزمة بعد قبول القبائل الليبية.
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وصلت الرسالة لاردوغان ومن يدعمه ان اى خطوة نحو سرت انتحار وراى عينة من ضربات الطيران المتطور واليوم تم تشكيل غرف عمليات للجيش جاهزة لحرب اقليمية خاسرة لاردوغان ونتيجتها سقوطه فى تركيا فقد وعد الشعب التركى بالمستحيل وهو الحصول على النفط والغاز ولكن نسى انه مجرد كلب ترامب يؤدى نيابة عنه ادوار قذرة بنقل ارهابيبن الى ليبيا ليطلب الاتحاد الاوربى دعم امريكا فتقول لهم امريكا بكام وراينا بالفعل طلب اوربا دعم قوات امريكية لاوربا وسيتم طرد الكلب اردوغان كالعادة وسيتركوا له فقط مشاركة فى التعمير والشركات التركية اصلا موجودة من ايام القذافى ويطلب تعويضات ثمنا لرحيله اما النفط مستحيل فى وجود قوى كبرى تعامله كالكلب الاجرب
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