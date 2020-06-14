تعليم الحكومة الليبية: استمرار تعليق الدراسة حتى 27 يوينو

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية، فى بيان لها اليوم السبت، عن استمرار تعليق الدارسة بكافة مؤسسات التعليم فى المدارس الأساسى والثانوي العامة والخاصة حتى 27 يونيو الجاري.

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الجمعة تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 16 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز فى بيانه مساء الجمعة،أن الإصابات كالتالى، طرابلس ، مجموع الحالات 4 ، منهم حالة مخالطة ، و 3حالات قادمة من سبها، وعدد الحالات المصابة فى سبها 10 حالات،منهم 8 مخالطين، وحالتين جديدتين، وفى صرمان حالة، وفى بنغازي حالة قادمة من جمهورية مصر العربية.

وحتى اليوم السبت، كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، عن تسجيل حالة وفاة داخل غرف العزل بمعيتيقة ليكون إجمالي الوفيات 6 حالات ، مشيرا إلى أن إجمالي الاصابات 409 حالة، والحالات النشطة 344، والمتعافين 59 ،والوفيات 6 حالات.