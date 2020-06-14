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تعليم الحكومة الليبية: استمرار تعليق الدراسة حتى 27 يوينو

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية، فى بيان لها اليوم السبت، عن استمرار تعليق الدارسة بكافة مؤسسات التعليم فى المدارس الأساسى والثانوي العامة والخاصة حتى 27 يونيو الجاري.

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الجمعة تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 16 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز فى بيانه مساء الجمعة،أن الإصابات كالتالى، طرابلس ، مجموع الحالات 4 ، منهم حالة مخالطة ، و 3حالات قادمة من سبها، وعدد الحالات المصابة فى سبها 10 حالات،منهم  8 مخالطين، وحالتين جديدتين، وفى صرمان حالة، وفى بنغازي حالة قادمة من جمهورية مصر العربية.

وحتى اليوم السبت، كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، عن تسجيل حالة وفاة داخل غرف العزل بمعيتيقة ليكون إجمالي الوفيات 6 حالات ،  مشيرا إلى أن إجمالي الاصابات  409 حالة، والحالات النشطة  344، والمتعافين  59 ،والوفيات 6 حالات.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • بالنسبة لوزارة التعليم – في ليبيا – اعتقد انه من الضروري النظر في موضوعها – وخاصة في موضوعات التعيين للمدرسين والمدرسات – والادارات – تمت الفترة الماضية صيانة حوالي الف ومءتان مدرسة ليبية – والمعامل والمكتبات – ولا اعتقد ان تأجيل الدراسة ستكون في صالح ابناء الليبيين – آو ان تكون الدراسة في البيت عن طريق الشبكة المعلوماتية هي عملية صاءبة في التحصيل العلمي في مراحله – ادا كانت الادارة العامة التعليم والبحث العلمي غير قادرة على تسيير أعمالها وتكتفي بالجلوس على المكاتب او في البيوت – فيجب وضع ادارة صحيحة وقادرة للسير بمنهج صحيح وعملي للتعليم ألعام بجميع مراحله ووضع خطة مستقبلية للخريجين وتوظيفهم للموسسات الليبية .
    غير ذلك يعتبر مواقف سلبية وتوضح الفشل الوزاري او الاداري في تسيير العمل التعليمي الصحيح في ليبيا. واي تاخير لاي أسباب يعتبر تجهيل واضح للمستقبل القادم .

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