السيسي ورامافوزا يبحثان التطورات في ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، آخر التطورات في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الاتصال تناول تطورات القضية الليبية، والجهود الإفريقية المشتركة لتسويتها في إطار إعلان القاهرة.

وبحسب راضي فقد أشاد الرئيس رامافوزا بالجهود المصرية المركزة والحثيثة في الملف الليبي، مرحبا بإعلان القاهرة ومؤكدا أنه يتسق مع جهود الاتحاد الإفريقي لتسوية الأزمة الليبية.

من جانبه شدد الرئيس السيسي على ثوابت الموقف المصري التي تهدف للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق الأمن والاستقرار، وتضع حدا لأعمال العنف والاقتتال والإرهاب، مع عودة مؤسسات الدولة

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