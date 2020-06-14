ليبيا الان

السيسي ورامافوزا يبحثان التطورات في ليبيا

تم النشر منذُ 9 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، آخر التطورات في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الاتصال تناول تطورات القضية الليبية، والجهود الإفريقية المشتركة لتسويتها في إطار إعلان القاهرة.

وبحسب راضي فقد أشاد الرئيس رامافوزا بالجهود المصرية المركزة والحثيثة في الملف الليبي، مرحبا بإعلان القاهرة ومؤكدا أنه يتسق مع جهود الاتحاد الإفريقي لتسوية الأزمة الليبية.

من جانبه شدد الرئيس السيسي على ثوابت الموقف المصري التي تهدف للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق الأمن والاستقرار، وتضع حدا لأعمال العنف والاقتتال والإرهاب، مع عودة مؤسسات الدولة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • .حل المشكلة بسيط جدا لو اتبعنا معايير الديمقراطية فى اى دولة فى حالة عدم وجود رئيس منتخب يتولى مؤقتا رئيس مجلس النواب كما حدث قبل انتخاب تبون فى الجزائر وكما تم قبل انتخاب قيس سعيد فى تونس وتتولى اخر حكومة نالت ثقة البرلمان السلطة وهى حكومة عبدالله الثنى والتى تدير ليبيا من عاصمة ليبيا قبل ثورة الفاتح وهى مدينة البيضاء وتم اعادة العلم الملكى ولم يتم اعادة العاصمة الى اصلها الملكى واتركوا طرابلس المحتلة !!

    رد