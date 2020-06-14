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باشاغا: مبادرات إنهاء الأزمة السياسية مرحب بها ولا مكان لمجرمي الحرب الطامعين في السلطة

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عبر وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا عن ترحيبه بمبادرات إنهاء الأزمة السياسية متى ضمنت مدنية السلطة التي تحتكم لإرادة الشعب، وخضوع الجيش للسلطة المدنية، على حد زعمه.

وقال باشاغا في تدوينة عبر “تويتر” اليوم الأحد، إن “مبادرات إنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية مرحب بها متى ضمنت سيادة ليبيا ومدنية السلطة التي تحتكم لإرادة الشعب وخضوع الجيش للسلطة المدنية، ولا مكان لمجرمي الحرب الطامعين في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح” على حد زعمه.

وأضاف القيادي في مليشبات مصراتة: “إلى ثوار السابع عشر من فبراير ولجميع الذين بذلوا دماءهم لأجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية أمامكم تحدٍّ تاريخي بضرورة الانضباط والمشاركة الإيجابية في بناء دولتكم التي تنبذ التطرف والإرهاب والفوضى وتعزز أمن الدولة الليبية واكتساب احترام العالم أجمع” على حد ادعائه.

وتابع: “إهمال الرجال الشرفاء الذين بذلوا الغالي والنفيس لأجل أمن العاصمة والدفاع عن مدنية الدولة وديمقراطيتها سيؤدي إلى استمرار الفوضى ويقوض من قدرات الدولة لأداء واجباتها، لم يعد ثمة مجال للفوضى والمزايدات باسم الثورة لمصالح فئوية ضيقة”.

وتأتي هذه التغريدة لباشاغا في موقف متراجع عن تهديده قبل أيام بالهجوم على سرت ورفض الحلول السياسية والتفاوض، والتي بسببها اندلع خلاف بين صفوف المليشيات على الهجوم على سرت.

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الهجوم على سرت حكومة الوفاق فتحي باشاغا مبادرات إنهاء الأزمة السياسية مليشيات

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • .حل المشكلة بسيط جدا لو اتبعنا معايير الديمقراطية فى اى دولة فى حالة عدم وجود رئيس منتخب يتولى مؤقتا رئيس مجلس النواب كما حدث قبل انتخاب تبون فى الجزائر وكما تم قبل انتخاب قيس سعيد فى تونس وتتولى اخر حكومة نالت ثقة البرلمان السلطة وهى حكومة عبدالله الثنى والتى تدير ليبيا من عاصمة ليبيا قبل ثورة الفاتح وهى مدينة البيضاء وتم اعادة العلم الملكى ولم يتم اعادة العاصمة الى اصلها الملكى واتركوا طرابلس المحتلة !!

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  • انظر لنفسك فى المرآة ترى مجرم حرب لديه سوابق تكفى لاعدامه الف مرة بخلاف الكذب مليون كذبة فى الشهر ولا تفرج لانك ستفلت انت وامثالك من العقاب فى الدنيا فانتى غبى بلا عقل قال تعالى ولكم فى القصاص حياة يااولى الالباب . ففى النهاية ستموت وتصبح رمة فى القبر ويوم القيامة ستدخل مع امثالك جهنم الى ماشاء الله تنتظر الشفاعة بينما ضحاياك ينعمون فى جنات النعيم قال تعالى :-
    مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ (20)

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