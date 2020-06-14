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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

13 June, 2020

عُقد صباح اليوم السبت ،بجامعة العرب الطبية بمدينة بنغازي اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة ،وزير التعليم الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز ،بحث خلاله إمكانية استكمال العام الدراسي للجامعات والمعاهد العليا المتوقف جراء جائحة كورونا.

وقد أكد الحاضرون علي أهمية استكمال العام الدراسي (2019-2020) وإجراء الامتحانات النهائية، وذلك بعد استلام كتاب اللجنة الاستشارية الطبية خلال هذا الاسبوع التي تحدد الإجراءات الاحترازية المقررة لسلامة الطلاب والعاملين؛ والتي سيتم بالطبع تعميمها علي الجامعات والمعاهد العليا لتطبيقها في إتمام العام الدراسي والإمتحانات النهائية.

كما تم مناقشة ،وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي ،مقترحات الدراسة عن بعد، وخلص الاجتماع بعد المناقشة المستفيضة إلي إحالة موضوع إتمام العام الدراسي إلي الاقسام والكليات لإقرارالكيفية التي تراها لإنجاز ذلك، وعليها تحديد متطلباتها من الموارد والتجهيزات والترتيبات الوقائية التي تحتاجها الاقسام والكليات لإتمام العام الدراسي (2019-2020). علي أن يتبع ذلك اجتماع مع رئاسة الوزراء واللجنة الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، وترتيباً على ذلك سنمنح الإذن للجامعات والمعاهد العليا لإتمام العام الدراسي.

وفيما يخص مقترحات الدراسة عن بعد، ونظرا لاحتياج وزارة التعليم لبنية تشريعة خاصة لهذا النوع من التعليم، لإقرار الكيفية التي يستفيد بها طلاب الجامعات كرافد من روافد التعليم في المستقبل، ولذلك فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة السيدة وكيل التعليم العالي لاستقبال مشاريع اللوائح المنظمة للدراسة عن بعد والتي ستقترحها الجامعات لدراستها وتوحيد الشروط وإقرار الضوابط الخاصة بذلك، ومن ثم تقديم مشروع اللائحة النهائية إلى معالي وزير التعليم لإقرارها وإصدارها بالطرق المتبعة في الوزارة.