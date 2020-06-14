معيتيق للسراج: روسيا تعترض على إرسال تركيا للمرتزقة والإسلاميين لدعمنا ‏و تشيد بالدور البطولي للمشير حفتر

‏نشرت شخصيات وحسابات مقربة من عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق صورة من رسالته الموجهة الأسبوع الماضي لفائز السراج رئيس ما يسمى المجلس الرئاسى، بشأن زيارته إلى ‫روسياعقب الجدل الذي أثاره بمطالبته قواتهم وقف إطلاق النار غرب سرت، وقد كشفت الرسالة كيف ردت روسيا على حكومة الوفاق ودور المشير خلفية حفتر وكذلك ردها بأن الحل فى ليبيا عبر إعلان القاهرة.

ولم يتسنى لـ”الساعة24″، التأكد من مصداقية الوثيقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الوفاق تقدم إغراءات لروسيا لاستقطاب دعمها من بينها التنقيب عن النفط

وقالت الرسالة: بالإشارة على كتابكم لنا المؤرخ فى 2 يونيو 2020 بشأن الذهاب لدولة روسيا والتنسيق مع وزارة الخارجية لدولة قطر نفيدكم بالأتي، التقينا بوزير الخارجية الروسي وحضر اللقاء وزير الخارجية محمد سيالة وتحدثنا عن عدة نقاط مهمة منها التعاون الاقتصادي والعسكري وقدمنا لهم عرو ض كثيرة فيما يخص التنقيب عن النفط وسكة الحديد وتحدثنا عن التدخل المبار لشركة الفاغنر فى طرابلس وكان رد وزير الخارجية الروسي غير مقنع لنا وهذا ما جعلنا نشكك فى عدم رغبة الخارجية الروسية فى العلاقات الجدية وذلك برفضه الاعتراف بوجود قوات روسية فى طرابلس واصفا كتائب تابعة لحكومة الوفاق بالمليشيات الإسلامية ومطلوبين لدى الأمم المتحدة ونوه على التدخل التركي المباشر والمرتزقة والإسلاميين المطلوبين لدى جمهورية سوريا.

روسيا تشيد بالدور البطولي للمشير حفتر فى محاربة الإرهاب

كما نوه وزير الخارجية الروسي على الدور البطولي لخليفة حفتر فى محاربة الإرهاب فى ليبيا وأكد أنه لا يوجد حل عسكري فى ليبيا ودور حفتر مهم فى المرحلة السياسية القادمة وأكد وزير الخارجية عنما طلب من خليفة الرجوع بقواته إلى كل من مدينة سرت والجفرة وافق وهو موجود داخل مدينة طرابلس

روسيا تحذر الوفاق من التدخلات الخارجية وتعلن الحل عبر إعلان القاهرة

كما ذكر وزير الخارجية الروسي، أن أي تدخل خارجي فى ليبيا سوق تكون له روسيا بالمرصاد أما بخصوص مقابلتك مع السيد بوتين فقد تم تأجيله لأسباب لانعلمها من قبل الخارجية الروسية، أما الرسالة الموجه لطرفكم من قبل الخارجية الروسية تقول إن الحل عبر إعلان القاهرة.

وتابعت الرسالة :” علما بأن الوضع داخل مدينة مصراتة سئ للغاية والتقدمات المدعومة من قبل الروس لقوات حفتر مستمرة عليه نرجو منكم إبلاغ الرئاسة التركية بما حدث لاتخاذ ما ترونه”.