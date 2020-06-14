بالاسماء.. قوات طرابلس تشكل كيان لمواجهة تغول مليشيات المدن الأخرى

العنوان_طرابلس

أعلن في طرابلس عن كيان جيد يضم قادة المليشيات وداعميهم ومموليهم والمحرضين الجهاديين ، تحت إسم ( مجلس اتحاد طرابلس الكبري ) في محاولة لتوحيد الجهود لمواجهة توغل مليشيات مصراتة والزاوية والزنتان في طرابلس

وضم هذا الكيان كل من : – ( وكيل مجلس إتحاد طرابلس الكبرى ) تم تكليف الميلشاوي ” الصيد قدور” مسؤول بشركة الاستثمارات الخارجية و شقيق آمر مليشيا ( كتيبة النواصي ) المدعو (مصطفي قدور) بهذا المنصب – وتم تكليف المدعو ( عادل الغرياني ) بصفة ( رئيس اللجنة السياسية لمجلس اتحاد طرابلس الكبري ) .

– القيادي المليلشاوي ( اللواء الفيتوري غريبيل) آمر مليشيا اللواء الثاني ما تسمي ( مليشيا المدفعية – أبابيل بمشروع الموز ) .

– المليشاوي” لطفي الحراري ” مندوب عن مليشيا ( مكتب أبوسليم – مليشيات غنيوة ) – المليشاوي ” ايوب بوراس ” آمر مليشيا ( كتيبة ثوار طرابلس). – المليشاوي ” عادل دريد ” آمر مليشيا ( كتيبة الضمان ) ويساعده شقيقه “علي” – المدعو ” اللاوء عبد الباسط مروان ” آمر مليشيا ( المنطقة العسكرية طرابلس ).

– المليشاوي ” محمد الباروني ” و معاونه ” محمود أبو جعفر ” آمر مليشيا فرسان جنزور.