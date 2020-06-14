عاجل ليبيا الان

بالاسماء.. قوات طرابلس تشكل كيان لمواجهة تغول مليشيات المدن الأخرى

تم النشر منذُ 36 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_طرابلس

أعلن في طرابلس عن كيان جيد يضم قادة المليشيات وداعميهم ومموليهم والمحرضين الجهاديين ، تحت إسم ( مجلس اتحاد طرابلس الكبري ) في محاولة لتوحيد الجهود لمواجهة توغل مليشيات مصراتة والزاوية والزنتان في طرابلس

وضم هذا الكيان كل من : – ( وكيل مجلس إتحاد طرابلس الكبرى ) تم تكليف الميلشاوي ” الصيد قدور” مسؤول بشركة الاستثمارات الخارجية و شقيق آمر مليشيا ( كتيبة النواصي ) المدعو (مصطفي قدور) بهذا المنصب – وتم تكليف المدعو ( عادل الغرياني ) بصفة ( رئيس اللجنة السياسية لمجلس اتحاد طرابلس الكبري ) .

– القيادي المليلشاوي ( اللواء الفيتوري غريبيل) آمر مليشيا اللواء الثاني ما تسمي ( مليشيا المدفعية – أبابيل بمشروع الموز ) .

– المليشاوي” لطفي الحراري ” مندوب عن مليشيا ( مكتب أبوسليم – مليشيات غنيوة ) – المليشاوي ” ايوب بوراس ” آمر مليشيا ( كتيبة ثوار طرابلس). – المليشاوي ” عادل دريد ” آمر مليشيا ( كتيبة الضمان ) ويساعده شقيقه “علي” – المدعو ” اللاوء عبد الباسط مروان ” آمر مليشيا ( المنطقة العسكرية طرابلس ).

– المليشاوي ” محمد الباروني ” و معاونه ” محمود أبو جعفر ” آمر مليشيا فرسان جنزور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • هل تستطيع هذه المليشيات الوقوف فى وجه المصاريت او مرتزقة مصراته ومن قائدهم الاعمى السراج او باشاغا وما موقفهم من الخوان وهل نرى حرب اهلية بين المليشيات !!

    رد

  • وتغول المغول مين يقول انهم محتلين يحب اخراجهم واحراجهم والجهاد ضدهم

    رد

  • (أعلن في طرابلس عن كيان جيد يضم قادة المليشيات وداعميهم ومموليهم والمحرضين الجهاديين ، تحت إسم ( مجلس اتحاد طرابلس الكبري ) في محاولة لتوحيد الجهود لمواجهة توغل مليشيات مصراتة والزاوية والزنتان في طرابلس)
    والله العظيم …السراج غلبان …ولاحول له ولا قوة مع كل تلك المليشيات والتحزبات…دى مش دولة …دى عصابات مسلحة …عشرين ريس فى مركب تغرق. وصدق السيسي حين قال أن السراج لاحول له ولاقوة …وإنما القرار هو قرار المليشيات.

    رد