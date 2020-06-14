مكتب تعليم البيضاء يطلق مشروعا لدعم الطلاب

أطلق مكتب تعليم البيضاء مشروعا لدعم الطلاب في ظل تأخر انطلاق الدراسة بسبب جائحة كورونا، بالتعاون مع مكتب التفتيش التربوي والنشاط المدرسي ومكتب التدريب.

ويعتمد المشروع على إطلاق برامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق برامج الدعم النفسي وأنشطة أخرى تعتبر مكملة للبرنامج العام المخصص لانطلاق الدراسة وتهيئة الطلاب.

كما سيحظى المعلم من خلال هذا المشروع بدورات تدريبية تقام على مرحلتين؛ أولاهما عن بعد والثانية عند انطلاق العام الدراسي، حيث تعتمد بشكل كبير على كيفية إعداد الطالب نفسيا وتجاوز مرحلة الغياب الطويل للدراسة .

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