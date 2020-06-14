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وزير الدفاع التونسي: لن نسمح لأي قوة أجنبية باستخدام أرضنا عسكريا ضد ليبيا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد وزير الدفاع التونسي، عماد الحزقي، عدم وجود أي قوات أجنبية في تونس، وشدد على أن بلاده لن تسمح لأي قوة أجنبية بالوجود فيها واستعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية، أو لإقامة وحدات وقواعد عسكرية أجنبية.

وقال الحزقي في تصريح على هامش جلسة استماع أمام لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي، إنه لا وجود لأي قواعد عسكرية أجنبية في البلاد، مؤكدا أن الموقف التونسي من الملف الليبي واضح وينص على رفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، وأن تونس كانت وما تزال مع الحل السياسي التوافقي في ليبي.

وجاءت جلسة الاستماع لوزير الدفاع على خلفية تصريحات للقوات الأمريكية “أفريكوم” بالاتفاق مع الحزقي على نشر قوات إضافية في تونس لمراقبة تطورات الأوضاع الليبية، زاعما أن وجودا عسكريا روسيا في ليبيا يهدد المنطقة.

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أفريكوم روسيا عماد الحزقي ليبيا وزير الدفاع التونسي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • – جالية فرنسية تونسية ترسل قوات عسكرية أجنبية لتونس لحماية اليهود الفرنسيين في شواطئ العراة والسياحة في تونس وقرى وقلاع الفجور هناك ـ ومحاولة تببرير ذلك بمحاربة الارهاب .وركوعهم للاجانب ليبقى الشباب المسلم في مستوى العبيد يبعون االفول والمكسرات عالكرنيش للسياح ,…بعد إقفال المساجد من البرلمان االسارق لاموال الشعب التونسي وهم في أحواض السباحة داخل قصورهم البورقيبية .
    ومظاهرات السلمية لشباب خريجي تونس العاطلين عن العمل يتم مقابلتهم بالقمع والضرب من الشرطة التونسية ..

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