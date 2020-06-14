وزير الدفاع التونسي: لن نسمح لأي قوة أجنبية باستخدام أرضنا عسكريا ضد ليبيا

أكد وزير الدفاع التونسي، عماد الحزقي، عدم وجود أي قوات أجنبية في تونس، وشدد على أن بلاده لن تسمح لأي قوة أجنبية بالوجود فيها واستعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية، أو لإقامة وحدات وقواعد عسكرية أجنبية.

وقال الحزقي في تصريح على هامش جلسة استماع أمام لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي، إنه لا وجود لأي قواعد عسكرية أجنبية في البلاد، مؤكدا أن الموقف التونسي من الملف الليبي واضح وينص على رفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، وأن تونس كانت وما تزال مع الحل السياسي التوافقي في ليبي.

وجاءت جلسة الاستماع لوزير الدفاع على خلفية تصريحات للقوات الأمريكية “أفريكوم” بالاتفاق مع الحزقي على نشر قوات إضافية في تونس لمراقبة تطورات الأوضاع الليبية، زاعما أن وجودا عسكريا روسيا في ليبيا يهدد المنطقة.