تمديد حظر تحليق الطيران الليبي داخل دول الاتحاد الأوروبي

مددت المفوضية الأوروبية حظر تحليق الطيران الليبي داخل دول الاتحاد للعام السادس على التوالي، وذلك وفقا لقائمة شركات الطيران المسماة “قائمة الاتحاد الأوروبي للسلامة”.

وقالت المفوضية في بيان لها إن القائمة تسعى لإظهار شركات الطيران التي تخضع لحظر تشغيل أو قيود تشغيلية داخل الاتحاد الأوروبي، لعدم استيفائها معايير الأمان الدولية.

وأظهر آخر تحديث للقائمة حظر 96 شركة طيران معتمدة في 16 بلدا من بينها ليبيا، بسبب عدم كفاية مراقبة السلامة من قبل سلطات الطيران.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر في ديسمبر2014 تحليق طائرات جميع شركات الطيران الليبية في مجاله الجوي، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب.

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