عضو بالبرلمان الأوروبي: قلقون من التدخلات العسكرية ونقل المرتزقة إلى ليبيا

عبر عضو البرلمان الأوروبي، بابلو كاسادو، عن قلق أوروبي من التدخلات العسكرية الخارجية في الأزمة الليبية، ونقل المرتزقة إليها.

وقال كاسادو، في مداخلة على قناة العربية، “نؤمن بأنه يجب توحيد الدولة من الحكومة وذلك بجميع أبعاده ومكوناته المحلية بقيادة الشعب والقبائل والعناصر الليبية من المجتمع المدني”.

وأضاف عضو البرلمان الأوروبي: “يقلقنا هذا التواجد العسكري من جهات خارجية، وتواجد المليشيات التي تقاتل في سوريا وانتقلت للقتال في ليبيا، وهناك تدخل ضخم من عناصر مختلفة كانت في سوريا وهي الآن في ليبيا تسعى إلى مزيد من التوتر في الشرق الأوسط”.

وتابع كاسادو: “نحن ندعو كل العناصر روسيا وتركيا ومن الخليج وشمال أفريقيا إلى أن يجلسوا معا للالتزام بمسار واضح وخارطة طريق مع مضي لجنة 5+5 في عملها، وهي مفيدة وبحاجة إلى التزام حقيقي وأعمال على أرض الواقع”.