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اللجنة الطبية طبرق توصي بإقامة حجر صحي في مصر لليبيين الراغبين بالعودة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوصى رئيس اللجنة الإستشارية الطبية طبرق، الدكتور فرج عبد الله الجالي، بإقامة حجر صحي ليبي بإحدى القرى المصرية، كي يلجأ إليه كافة الليبيين الراغبين في العودة إلى ليبيا.

وأكد الجالي في كتاب رسمي موجه، لرئيس اللجنة الإستشارية الطبية، الدكتور فتحية سعيد العريبي، على تكليف فريق طبي وطني للقيام بأخذ المسحات الأنفية والتحاليل الطبية لهؤلاء المواطنين، عند دخولهم للحجر وعند إنتهاء فترة الحجر.

وطالب رئيس اللجنة الإستشارية الطبية طبرق، في توصيته الطبية، توفير وسائل مواصلات لنقل هؤلاء المواطنين إلى ليبيا، بعد أخذ المسحات الأخيرة و نقلهم وإحالتهم مباشرة، كلا حسب بلديته ومنطقته منعاً للأختلاط بغيرهم .

وأكد الجالي، أن هذا يقلل من فرص الإصابة و دخول المصابين مباشرة إلى ليبيا، وليتسنى لهم الدخول للأراضي الليبية  والعودة لأوطانهم بكل طمأنينة لهم و لذويهم ولكافة الدولة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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