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نائب تركي : أردوغان يترك شعبه يعاني من الازمات و يغدق الأموال على أطماعه في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال النائب التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي فاروق جرجرلي أوغلو، إن رئيس بلاده رجب طيب اردوغان يسعى وراء أطماعة فى ليبيا، تاركا خلفه دولة تعاني من سلسلة أزمات اقتصادية واجتماعية وكانت أولى باهتمامه.

وأكد جرجرلي فى تصريحات صحفية، أن نيران  أطماع أردوغان ستحرق نظامه فى تركيا، مشيرا إلى أنه ينفق ملايين الدولارات على الحرب في ليبيا، مما سيكون له تبعات وتداعيات خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف أن الشعب التركي بدأ يدفع ثمن مغامرات أردوغان الخارجية نتيجة للتبعات الاقتصادية الناتجة عن الحروب التي افتعلها في المنطقة.

وأشار إلى أن هناك أخبار تتحدث عن تراجع بسيط لقوات الجيش فى ليبيا، موضحا أن هذا يعد أمر عارض و لن يستمر طويلًا”، لافتا إلى أن هذه الحرب تمثل تهديدًا كبيرًا للجنود الأتراك الذين يزج بهم أردوغان فيها.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • عباوة اردوغان تدمر الخوان فى كل مكان فهو احمق يوظفه ترامب ككلب له يقوم بالاعمال القذرة ويتصور انه سيستولى على النفط الذى تنتجه دول اوربية كبرى لن تسمح له اصلا بالاقتراب منه ولن يحصل على قطرة واحدة فى النهاية مثلما حدث فى دير الزور بسوريا طلب من الامريكان الحصول على نسبة من نفط دير الزور فسخروا منه وتركوا قواعدهم فى شرق الفرات على الحدود التركية لعدوهم اللدود روسيا واعطوا بمبة للكلب حولوه الى كلب حراسة للحدود مع الروس الفائزين بالقواعد العسكرية الجاهزة !!!

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