نائب تركي : أردوغان يترك شعبه يعاني من الازمات و يغدق الأموال على أطماعه في ليبيا

قال النائب التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي فاروق جرجرلي أوغلو، إن رئيس بلاده رجب طيب اردوغان يسعى وراء أطماعة فى ليبيا، تاركا خلفه دولة تعاني من سلسلة أزمات اقتصادية واجتماعية وكانت أولى باهتمامه.

وأكد جرجرلي فى تصريحات صحفية، أن نيران أطماع أردوغان ستحرق نظامه فى تركيا، مشيرا إلى أنه ينفق ملايين الدولارات على الحرب في ليبيا، مما سيكون له تبعات وتداعيات خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف أن الشعب التركي بدأ يدفع ثمن مغامرات أردوغان الخارجية نتيجة للتبعات الاقتصادية الناتجة عن الحروب التي افتعلها في المنطقة.

وأشار إلى أن هناك أخبار تتحدث عن تراجع بسيط لقوات الجيش فى ليبيا، موضحا أن هذا يعد أمر عارض و لن يستمر طويلًا”، لافتا إلى أن هذه الحرب تمثل تهديدًا كبيرًا للجنود الأتراك الذين يزج بهم أردوغان فيها.

