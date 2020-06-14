اليوم.. لافروف في تركيا لبحث الملف الليبي

يتوجه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، رفقة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى تركيا على رأس وفد حكومي روسي لإجراء المباحثات بشأن القضايا الإقليمية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أمس السبت، أنه وبناء على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، سيقوم وزيرا الخارجية والدفاع، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، بإجراء زيارة إلى تركيا يوم 14 يونيو 2020 على رأس وفد لإجراء مباحثات حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

من جهتها، قالت وسائل إعلام تركية إن لافروف وشويغو سيجريان في تركيا محادثات مع نظيريهما التركيين، مولود تشاووش أوغلو وخلوصي أكار، بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا وكذلك تسوية الأزمة السورية.