ليبيا الان

اليوم.. لافروف في تركيا لبحث الملف الليبي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

يتوجه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، رفقة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى تركيا على رأس وفد حكومي روسي لإجراء المباحثات بشأن القضايا الإقليمية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أمس السبت، أنه وبناء على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، سيقوم وزيرا الخارجية والدفاع، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، بإجراء زيارة إلى تركيا يوم 14 يونيو 2020 على رأس وفد لإجراء مباحثات حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

من جهتها، قالت وسائل إعلام تركية إن لافروف وشويغو سيجريان في تركيا محادثات مع نظيريهما التركيين، مولود تشاووش أوغلو وخلوصي أكار، بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا وكذلك تسوية الأزمة السورية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • وشين مصلحته هذا لفروف متاع الشياطين الزرق ..!!! –
    اكيد كلموه دماغات الفوط – وعطوه شوية فلوس وشوية غاز – باش يوافق على امر الفرعون الي مستخف بالحكومة الحالية – ويبرأ الاسراءليين على جراءمهم هما والإمارات . انت مسول على ارسال معارضات سوريا لبيبا والسيسي متورط معاك …
    فاحفظ ماء وجهك وما تتدخلش فيما لا يعنيك … يوم أمس تم ضرب حوالي خمسين شخص من شخصيات مرموقة فالمجتمع الدولي – على وجوههم بالكف لين اصبحت وجوهكم زرق وهم يبكون . فقط لانهم تكلموا عن النفط الليبي . ويحاولون تغييب حقيقية جراءم حفتر والسيسي والإمارات .
    ومبادرة الخيانة الفرعونية – فاحترموا انفسكم لأنكم ناس متعلمين – واحترموا حدودكم .

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