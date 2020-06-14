تركيا تغازل مصر وتدعوها لتغليب المصالح المشتركة

قال مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي إن مذكرة ترسيم الحدود في البحر المتوسط التي وقعتها تركية مع حكومة الوفاق ستسمح للبلدين بالاستفادة من استخراج الغاز والنفط، مضيفا أن هذه الاتفاقية مفيدة لمصالح مصر أيضاً.

وذكر أقطاي أن تركيا لم تأت إلى ليبيا لتحارب مصر أو أي دولة إقليمية بل جاءت لتدافع عن مصالحها، معتبرا أن اتفاقية مصر واليونان تضر بمصالح مصر وتركيا معا.

واعتبر مستشار أردوغان أن تركيا ومصر لهما مصالح مشتركة في مياه المتوسط الدولية، ودعا إلى غض الطرف عن الخلافات بين البلدين، لأن الخلاف على قضية ما برأيه لا يجب أن يتحول إلى عداء في كل القضايا، ضاربا مثلا بالعلاقات التركية الروسية .

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