ليبيا الان

تركيا تغازل مصر وتدعوها لتغليب المصالح المشتركة

تم النشر منذُ 46 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي إن مذكرة ترسيم الحدود في البحر المتوسط التي وقعتها تركية مع حكومة الوفاق ستسمح للبلدين بالاستفادة من استخراج الغاز والنفط، مضيفا أن هذه الاتفاقية مفيدة لمصالح مصر أيضاً.

وذكر أقطاي أن تركيا لم تأت إلى ليبيا لتحارب مصر أو أي دولة إقليمية بل جاءت لتدافع عن مصالحها، معتبرا أن اتفاقية مصر واليونان تضر بمصالح مصر وتركيا معا.

واعتبر مستشار أردوغان أن تركيا ومصر لهما مصالح مشتركة في مياه المتوسط الدولية، ودعا إلى غض الطرف عن الخلافات بين البلدين، لأن الخلاف على قضية ما برأيه لا يجب أن يتحول إلى عداء في كل القضايا، ضاربا مثلا بالعلاقات التركية الروسية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق