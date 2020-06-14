صحة الوفاق: صيانة مستشفى الجلاء للنساء والولادة

انتهت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، من صيانة وتجهيز الطابق الأرضي بمستشفى «الجلاء للنساء والولادة» بمدينة طرابلس، بعد أن شهدت كامل أقسامه ووحداته العلاجية أعمال صيانة جذرية وتوسعة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، أنه جرى تجهيز الطابق الأرضي بحجرتي عمليات جديدتان وصالة للولادة الطبيعية بسعة أربعة أسرّة وحجرة ملاحظة وغرفة عناية فائقة بسعة سريرين، وتضمنت أعمال التجهيز توفير جميع التجهيزات الطبيّة اللازمة من أجهزة ومعدات وأثاث طبي .

وكانت وزارة الصحة، قد انتهت من صيانة وتجهيز قسم الإيواء بالطابق السادس بسعة سريرية تبلغ 40 سريرًا، وكذلك قسم الإيواء بالطابق الخامس بسعة سريرية تبلغ 50 سريرًا.