الأرصاد، طقس مستقر على أغلب مناطق الشمال وحار على الجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون الجو مستقر اليوم الأحد على أغلب مناطق الشمال مع رطوبة عالية على الساحل واستمرار في ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الجنوب.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب على بعض مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، وستكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقيى معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، مثيرة للأتربة والغبار مما يتسبب في هبوط مدى الرؤية، وتتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 37 إلى 38 درجة، وتسجل علي مناطق ابونجيم وهون 44 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على أغلب المناطق.

وعلى الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومراده، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية الي متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول غدا شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، بينما تتراوح بين 34 و37 درجة مئوية على باقي المناطق.

أما على الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادةن ستكون السماء صافية والرياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة وتنشط غدا علي أغلب المناطق. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و44 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظ غدا على أغلب المناطق.

بينما على الكفرة والسرير وتازربو، ستكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و37 درجة مئوية.

