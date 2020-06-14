ليبيا الان

بالفيديو| المليشيات تعتقل عمالا مصريين وتهينهم وتجبرهم على سب الجيش الليبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قام أفراد من المليشيات التابعة لما يسمى بـ«عملية البلد الآمن – بركان الغضب» التي أطلقها وزير داخلية السراج، فتحي باشاغا، بدعوى تأمين المناطق المستولى عليها والتمركز فيها، باعتقال عشرات العمال المصريين في مدينة ترهونة بتهمة القتال كـ«مرتزقة» في طرابلس.

وقام عناصر المليشيات، بتصوير فيديو مهين للعمال المعتقلين، قاموا خلاله بإجبارهم على الوقوف على قدم واحد في مشهد غير إنساني، ويبدو من هيئة العمال أنهم ضمن العمالة المصرية التي تعمل في ليبيا.

وأجبر أفراد المليشيات، العمال المصريين على ترديد سباب ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، فضلا عن إطلاقهم هتافات مؤيدة لمليشيات بركان الغضب.

ويسمع خلال المقطع المتداول أحد الأشخاص وهو يلقن العمال ما يريدهم قوله، كما أجبرهم على ترديد عبارات مؤيدة لمدينة مصراتة، كما خاطبهم بألفاظ مهينة.

وتعليقا على ذلك، كتب علي أوحيدة الصحفي الليبي المستقل في بروكسل ببلجيكا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “إهانةً العمالة المصرية في ترهونة وبسابق إصرار ونشر وتداول الصور بالشكل الذي تم، هي رسالة من أردوغان للسيسي”.

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الجيش الليبي بركان الغضب ترهونة عمال مصريين مليشيات السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • سبحان الله هذا الشعب الليبي (الا من رحم الله)
    هؤلاء من القذافي والقذافي منهم
    كما ظلمهم القذافي يظلم بعضهم بعضا هذا أفعال من لا خلق لهم ولا رجوله
    هؤلاء عمال سافروا يطلبوا الرزق
    حسبنا الله ونعم الوكيل

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  • (( وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ختى لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) صدق الله العظيم .
    – هذه أفعال تاتي بسبب ردود افعال تقوم بها حكومات ويكون ضحيتها الشعوب – وما يحصل في لبييا الان حقيقة وبمصداقية دون اي مجاملات انه تم تشكيل ادارة العمالة الشرعية الوافدة الى ليبيا –
    وتم تهيءة مراكز استقبال وتاهيل لهم مع إجراءات السلامة المهنية وتوفير الطعام والملبس وكل الاحتياجات ، في حالة خلو اي تجاوزات من تخريب لمؤسسات الدولة او العثور على اسلحة او ارتكاب جراءم ضد اي مدنيين في ليبيا .
    وهذا المركز الاداري لشءون العمالة الوافدة يختص بصحة العمال وسلامتهم وخلوهم من اي شبهات . وتوفير كا مستلزماتهم وحمايتهم . وهذه شءون يختص بها المكتب المحلي الاداري لشءون البلديات والإصلاح والعمالة الوافدة الى ليبيا .
    – وحتى اذا قابلك الآخرين بالإساءة فكن أفضل منهم .

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  • احذروا غضب مصر فقد تجدوا قوات فى قلب طرابلس تقبض على هؤلاء المجرمين كما فعلوا مع الدواعش فى سرت !!

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  • انت مهبول متصور ان الدواعش والمغول الذين يرتكبون جرائم حرب فى ترهونة وغيرها عندهم ذرة اخلاق حلق حوش دول ناس يخافوا مايختشوش وستظل مصر تدعم الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب فى مواجهة كلاب اردوغان وقطرائيل والنصر دائما للحق فمن كان بتصور سقوط الاخوانى الحقير عمر البشير المطلوب للجنايات الدولية ومن كان يتصور سقوط مرشدكم البيطرى الوضيع بديع واليوم نرى فى تونس ثورة انقاذ فى وجه الخوان ستسقطهم ان شاء الله وفى ليبيا فى النهاية سيسقط الخوان ويسيطر الجيش الوطنى ويرحل كلاب اردوغان ويسحل الخوان فى ميدان السويحلى

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  • حتى ايات القرآن تكتبها غلط ياحقير طبعا من يسوى بين الدستور من وضع البشر والقرآن كلام الله لا يحترم اياته ويعمل بها ويحفظها اما انتم فتحرفون كلام الله وصحة الاية الكربمة ياخروف بالمصرى كوز بالسودانى قال تعالى :-
    أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)

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  • هؤلاء ممن يقولون اهلا بالسوريين في غرف النوم
    معدومي الشرف والكرامه
    نسأل الله العلي القدير أن ينتقم منكم

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  • صدق الله العظيم على كلام من تاليفك معاذ الله فانت مشغول بنيك النسوان فى خيام النجاح وبعدها تنحى مؤخرتك للمرتزقة السوريين من اخوانك المثليين اخوان لوط اتفوووه عليك نجس اى اصلاح يافاسد الادارة العامية لشئون البلديات خذ وهات

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