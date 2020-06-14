اليونان: تركيا تنتهك القرارات الدولية بالتدخل في ليبيا

اتهم وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، تركيا بانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي عبر التدخل العسكري التركي في ليبيا.

وقال دندياس، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر” اليوم الأحد، “هذا التدخل ينتهك كذلك “أي مفهوم للشرعية” الذي يجب أن تحميه أوروبا، عبر عملية “ايريني” التي تقودها في البحر المتوسط لمنع تدفق السلاح إلى ليبيا”.

وفيما يتعلق بالاتفاق على ترسيم الحدود البحرية الذي وقعته مؤخراً اليونان مع إيطاليا، مدافعاً عنه قال الوزير اليوناني، “كان يتوجب على أثينا ألا تضيع هكذا فرصة تاريخية كما فعلت في السابق مع ليبيا”.