الخرطوش: نستعد ونتجهز لما هو قادم وكثير من الأحداث تنتظرنا الفترة القادمة

أخبار ليبيا 24- متابعات

أعلن عضو شعبة الإعلام الحربي في للواء 73 مشاة بقوات الجيش الوطني، المنذر الخرطوش، عن استعداد وتجهز وحدات الجيش لما هو قادم، فيما يبدو أنها عملية عسكرية كبيرة لاستعادة المبادرة الهجومية لردع مليشيات الوفاق .

الخرطوش أشار ، في بيان، إلى الجاهزية الكاملة والمعنويات العالية، مؤكدا أن أصوات التكبير تعلو فوق صوت الخيانة والذل والانبطاح للغزو التركي الذي تستعين به مليشيات الوفاق في حربها ضد القوات التي تسعى لتحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية المسيطرة عليها، حسب وصفه .

ولفت إلى تطورات ومستجدات ستحدث خلال الأيام المقبلة، قائلا: “كثير من الأحداث تنتظرنا الفترة القادمة، ونحن لذلك مستعدون، نسأل الله التوفيق ودعائكم لقواتكم المسلحة العربية الليبية”.

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