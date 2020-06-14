صالح يطلع تبون على خفايا الأمور وما يحدث في غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات



قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، إن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أكد على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية، وتقديم الدعم للشعب الليبي.

الصافي أضاف ، في مداخلة على قناة العربية، أن عقيلة صالح، أطلع الرئيس الجزائري على خفايا الأمور، وما يحدث في غرب ليبيا من تدخل تركي سافر، والإمدادات التركية جهارا نهارا في غرب البلاد، كما أطلعه على أن الجيش الوطني يحارب الإرهاب نيابة عن العالم.

وذكر أن عقيلة صالح دعا تبون إلى المساعدة في رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي.

ونقل عن الرئيس الجزائري، قوله إن بلاده ستدعم الحل السياسي للحل وسيكون لها دورا كبيرا جدا.

وتمنى الصافي أن تلعب الجزائر دورا أفضل، قائلا “السياسية الجزائرية في ليبيا لم تكن واضحة، ولكن ننتظر في عهد هذا الرجل أن يدعم الليبين والحل السياسي”.

يشار إلى أن الرئيس الجزائري، استقبل أمس السبت، عقيلة صالح، الذي يزور الجزائر لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية.

وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، إن تبون استقبل عقيلة صالح، والوفد المرافق له، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة المحادثات والملفات التي تناولتها.

وتابعت أن الزيارة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، وإعلان القاهرة لإنهاء الأزمة الليبية، موضحة أنه كان في استقبال صالح، بمطار الجزائر العاصمة، رئيس المجلس الشعبي الجزائري سليمان شنين، ووزير الخارجية صبري بوقادوم.

وحسب البيان، قال “شنين” في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن صالح سيجري محادثات مع المسؤولين الجزائريين حول العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الوضع في ليبيا.

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