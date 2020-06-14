المطلوب دوليًا “صلاح بادي”..يقتحم ضريح عائلة القذافي ويحرق قبر والدته ويهدم قبور العائلة ويدمر مسجد “وادي جارف” غرب سرت

أخبار ليبيا24

منذ أحداث فبراير في 2011 وخروج الليبيين في ثورة ضد القذافي ونظامه بعد 42 عام آملوا في تأسيس دولة مدنية دولة المؤسسات التي يسودها العدل والقانون، إلا أن الأمر خرج عن السيطرة وسيطرت مليشيات بعضها لأجل مصالح شخصية وأخرى اعتبرت جناح عسكري لتيار الإلسلام السياسي وثالثة مؤدلجة تحمل أفكارًا إرهابية دخيلة على البلاد.

سيطرت هذه المليشيات من مدن عدة على مدينة طرابلس وتقاسمت مناطقها وعاثت فسادًا في البلاد وسيطرت على مواردها ومقدراتها والوزارات وميزانياتها وابتزاز المسؤولين والسيطرة على الاعتمادات والخطف وترهيب أهالي المدينة.

كما افتعلت هذه المليشيات المشاكل والصراعات بين مدن ومناطق غرب ليبيا تسببت في قتل كثير من الأبرياء والمدنيين وتهجيرهم وتغييب آخرين إضافة إلى الأعمال الانتقامية والتخريبية التي طالت المقرات العامة والخاصة وأعمال السرقة والنهب لكل مايقع تحت إيديهم.

مليشيات مدينة مصراتة كانت إحدى هذه المليشيات التي عاثت فسادًا في العاصمة طرابلس وحاولت السيطرة على المدينة ودخلت في اشتباكات عدة مع مليشيات أخرى لفرض السيطرة على العاصمة التي تتقاسمها مع غيرها وعندما قرر أهالي المدينة إخراجهم ارتكبت مليشيات مصراتة مجزرة غرغور.

مجزرة غرغور التي ارتكبتها مليشيات مصراتة يوم 15 نوفمبر 2013، حين تجمع عدد من المصلين العزل أمام مسجد القدس وسط العاصمة طرابلس للتظاهر سلميا مطالبين بتطبيق قراري المؤتمر الوطني العام 27 و53 بخصوص إخلاء العاصمة من جميع التشكيلات المسلحة.

انطلق المتظاهرين باتجاه منطقة غرغور القريبة والتي تتواجد بها إحدى هذه التشكيلات، وعند اقتراب المتظاهرين العزل من المنطقة حدث إطلاق نار استهدف المتظاهرين سلميًا نتج عنه مقتل عدد كبير منهم وصل إلى 47 ضحية وإصابة 518 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم شيوخ ونساء.

كما حولت مليشيات البنيان المرصوص مصراتة منازل أهالي سرت في 2017 إلى مقرات للميليشيات المسلحة، وإغلاق مداخل المدينة ومخارجها بالسواتر الترابية وإقامة البوابات الجهوية الأمر الذي يصعب دخول السكان لمنازلهم بحسب قبائل مدينة سرت.

وعمدت مليشيات مصراتة إلى العبث بمصنع الأعلاف الذي يعد من أهم موارد مدينة سرت وسرقة أسلاك الكهرباء، إضافة إلى سرقة أسلاك النحاس في مطار سرت وسرقة بعض الآليات والأغراض المهمة من المطار.

وعلى نفس النهج الذي اعتادته مليشيات مصراتة أقدمت صباح يوم 8 يونيو مجموعات مسلحة يقودها المطلوب دوليًا الإرهابي المدعو صلاح بادي أحد ابرز القيادات في مصراتة، باقتحام ضريح عائلة القذافي في وادي جارف وحرقت قبر والدته المنبوش أصلا منذ أحداث فبراير وأيضا هدم قبور بقية العائلة.

وعلمت “أخبار ليبيا24” من مصدر مطلع أنه بعد الخروج من مسجد عائشة بن نيران في المنطقة وتم قصفه بصواريخ “غراد” حطمت جزء منه المسجد كما دمر القصف كامل المقبرة التي تحوى عدد من قبور القذاذفة.

وأبدى المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة ، رفضه الكامل لهذه الأعمال الإجرامية التي استمرت منذ فبراير عند كل حرب و لم تترك الأحياء و الأموات، مؤكدًا أن قبيلة القذاذفة تعمل مع جهات أممية لملاحقة هذه الثلة الإجرامية التي صادرت جثامين أبناء القبيلة من الطيار المهدي الصغير حتى معمر القذافي إلى آخر مواطن ليبي قذافي.

وأضاف المجلس الاجتماعي للقبيلة أنه تم قتل و التنكيل بأبناء القبيلة على الهوية من مليشيات مؤدلجة تدعي الحرية و الديمقراطية، موضحًا أن سيناريوا2011 يتكرر في سرت بنفس الأيادي المرتعشة.

وأشاد المجلس بدور الليبيين الذين يقاتلون مشروع الفوضى و الدمار و الجهل و التخلف، لافتا إلى أن هذه الأفعال هي افعال مشينة لم تفعلها بنا إلا الدولة العثمانية التي طردت أهلنا من سوق الخميس في زمن السلطنة.

وكانت مليشيات البينان المرصوص أقدمت في 2018 على تفجير قبر والدة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي “عائشة بن نيران” الواقع فى منطقة وادي جارف غربي مدينة سرت .

وخلف التفجير أضراراً فى بقايا القبر الذي تم نبشه في نوفمبر 2011 كما تعرض المسجد الذي يحمل اسمها إلى أضرار تمثلت فى تحطم بعض النوافذ والأبواب نتيجة شدة الانفجار .

وكان أهالي منطقة وادي جارف غربي مدينة سرت أكدوا في تصريحات لـ”أخبار ليبيا24″ أن قوات الوفاق ارتكبت انتهاكات كبيرة واستهدفت المدنيين في محيط سرت بكافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

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