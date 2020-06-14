موجهًا خطابه لما اسماهم ثوار فبراير .. باشاغا: أمامكم تحدي تاريخي لبناء الدولة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، عن ترحيبه بمبادرات إنهاء الأزمة السياسية وتوحيد المؤسسات، مشترطا أن تضمن سيادة ليبيا، ومدنية السلطة التي تحتكم لإرادة الشعب، بالإضافة إلى خضوع الجيش للسلطة المدنية، مؤكدا أنه لا مكان لـ”مجرمي الحرب” الطامعين في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح.

باشاغا خاطب، في سلسلة تغريدات له على تويتر، من أسماهم “ثوار 17 فبراير، والذين بذلوا دماءهم لأجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية”، قائلا “أمامكم تحدي تاريخي بضرورة الانضباط والمشاركة الإيجابية في بناء دولتكم التي تنبذ التطرف والإرهاب والفوضى وتعزز أمن الدولة الليبية واكتساب احترام العالم أجمع”، حسب وصفه .

وحاول استمالة وتجييش الليبيين وأنصار فبراير لاستعمالهم في مخططات حكومته، قائلا إهمال الرجال الشرفاء الذين بذلوا الغالي والنفيس لأجل أمن العاصمة والدفاع عن مدنية الدولة وديمقراطيتها سيؤدي إلى استمرار الفوضى ويقوض من قدرات الدولة لأداء واجباتها، لم يعد ثمة مجال للفوضى والمزايدات باسم الثورة لمصالح فئوية ضيقة”.

وزعم باشاغا، في كلمته، خلال زيارته إلى ترهونة، الخميس الماضي، أن مدينة ترهونة، ستكون في أفضل حال، موضحًا أن القوة المعدة من وزارة الداخلية ستشرف على فتح كافة المؤسسات الخدمية للمواطن.

وذكر أنه أصدر تعليماته لإدارة العمليات الأمنية، وما وصفها بـ”وقوة الردع” الخاصة لتوفير الوقود والإشراف على توزيعه وحفظ الأمن بالمدينة.

وحول المقابر الجماعية، قال: “نحن بصدد البحث على كافة المقابر الجماعية للتعرف على هوية الجثث، وتسليمها لذويها، ومن الضروري عودة الأمن إلى المدينة، ولا نريد أي تدخلات أمنية مع القوة التي تم تكليفها”.

ووجه باشاغا نداء لأهالي ترهونة، قال فيه “عليكم العودة إلى مدينتكم، وأطمأنكم بأنهم ستنعمون بالأمن، باعتبار أن ترهونة ستكون مدينة آمنة تساهم في استقرار ليبيا، دون اللجوء إلى تصفية الحسابات الغير مسوح بها”.

وسيطرت ميليشيات الوفاق بدعم من المرتزقة السوريين والإمدادات التركية، على مدينة ترهونة بعد انسحاب جميع القوات منها، وكذلك منطقة العربان جنوب غرب طرابلس.

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