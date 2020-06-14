الشح: تعاطي الوفاق مع أي إعلان على أنه مبادرة سياسية ومسعى للعودة للحول يعد سذاجة

ليبيا – قال المستشار السياسي السابق بمجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح إنه لا يمكن الفصل بين المسار السياسي والمجتمعي لأن الأخير حاولت عدة أطراف استعماله قبل الجزائريين وتجده يتقاطع ويستعمل لأغراض سياسية.

الشح أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن موضوع بيانات القبائل والمدن شبعوا منها الليبيين خاصة أنها تستعمل في الإتجاه والإتجاه الآخر.

وأضاف :” توقيت الجزائر وبعد فشل محاولاتها لتمرير مرشحها الذي كانت تريده كمبعوث خاص للبعثة واعتراض الولايات المتحدة عليه خف صوتها فيما يتعلق بالملف الليبي وظهر الرئيس الجزائري في احد اللقاءات التلفزيونية ينتقد ويلمح لمؤامرات ضد الجزائر لكن من الواضح من خطاب الرئيس الجزائري أنه ليس لديه رؤيا واضحة تمكنه من الانطلاق لأنه يبني كل تحركاته على اساس ردود الافعال ومن هنا يأتي الربط بالتوقيت وبعد ما اطلقه السيسي في القاهرة بوجود عقيلة صالح وحفتر وسمي إعلان القاهرة وبحث عن تأييد للإعلان أيدته الدول الداعمة لحفتر والتي شاركته في الحرب حيث أراد أن يعمل رد فعل بدعوة عقيلة صالح”.

وأكد على أن المسار المجتمعي تابع لأي عملية سياسية ونتاج لها وعندما يستشعر الغالبية أن هذا المسار والطريق سيؤدي لنتيجة مضمونة سيدعمه الغالبية وهذا ما حدث في الصخيرات وما بعده حتى ما وصفها بـ”حملة حفتر على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) هناك من ظن أن هذه الحملة ستحقق نتائج وخرجوا في بيانات أما الآن بعد ما وصفه بـ”الهزيمة” خرجت نفس الشيوخ والاطراف والقبائل ببيانات أعلنت دعم واستنكار لـ”هجوم حفتر” كونها هذه هي طبيعة الحراك المجتمعي بحسب تعبيره.

ورأى أن الجزائر رؤيتها ونظرتها ليست واضحة بعد فرؤيتها لمسار الحل في ليبيا ليس واضح بأن تجمع الاطراف وتدعوا عقيلة والسراج هذه الأمور تم تجريبها لأكثر من مرة ولم يكن هناك نتيجة، معتبراً ان استضافة الأطراف والحديث معها لن يغني شيء.

وقال :” عندما نتكلم عن مقاربة سياسية لو كانت واضحة المعالم والطريق لا يرفضها احد لكن اليوم وبعد كل العمل خلال 4 سنوات ووصل لملتقى جامع وكان الكل ومع إنتقادنا له لكن كان مسار سياسي ناتج عن لقاءات باليرموا والقاهرة وغيرها وبعد كل ذلك وبعد 1600 شهيد و 150 الف نازح وقتلى ومقابر تأتي و تعيد الكرة في لقاءات عقيلة والسراج وحفتر هذا ضحك على الذقون لا يمكن التعاطي معه برغبة الوصول لحل، اعتقد أن أي مقاربة سياسية يجب أن تأخذ بالاعتبار ما حدث في الميدان والتطورات اليوم وأن هناك شخوص لا يمكن ان يكونوا شريكين في أي عملية سياسية قادمة”.

الشح قال في ختام حديثه إن ما يجري اليوم هو محاولة لإيقاف الإنهيار ليس محلولة بغية الوصول لحل سياسي، معتبراً أن التعاطي مع أي إعلان و تصريح على أنه مبادرة سياسية ومسعى للعودة للحول التي تعفي الليبين وأبنائهم من الموت و الدمار عبارة عن سذاجة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية