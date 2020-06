الصور : النائب العام أصدر أوامر قبض محلية ودولية فى قضية مقابر ترهونة

أعلن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، الأحد، أنه تواصل مع كافة الجهات المختصة بالدولة بشأن المقابر الجماعية بترهونة وتم بدء العمل لجمع الأدلة.

وأوضح الصور فى تصريحات صحفية، أن مكتب النائب العام على تواصل دائم مع البعثة الأممية والمؤسسات الحقوقية الدولية بخصوص تلك المقابر.

وأشار الصور إلى أن النائب العام أصدر أوامر قبض محلية ودولية في حق من ثبثت إدانته وينتظر انتهاء التحقيقات لإصدار أوامر قبض فيمن يثبت تورطه ولم يدخل في دائرة الاتهام، لافتا إلى أنه سيصدر لاحقا بيانا تفصيليا عن كافة الإجراءات فى تلك الجرائم.

