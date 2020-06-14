انطلاق عمل الدوريات الراجلة بطرابلس “صور”

باشرت دوريات الشرطة الراجلة التابعة لقسم شرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس صباح اليوم الأحد مهامها داخل أحياء وأزقة العاصمة طرابلس.

وأوكلت لهذه الدوريات حسب ما ورد عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق مهام فرض وبسط الأمن داخل العاصمة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وضبط المخالفين والخارجين عن القانون، من خلال العمل اليومي والتجول داخل الأحياء الرئيسية بالعاصمة لضبط الأمن والحفاظ على أرواح المدنيين.

وقالت وزارة الداخلية إن هذه الخطوات جاءت بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا للمجاهرة بالأمن والسهر على راحة المواطنين.

وكان وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا قد أشار في وقت سابق إلى أن هناك مؤسسات داخل الدولة الليبية تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية وعرقلت كافة مشاريعها، مُرجعاً سبب نشاط العصابات المسلحة والإجرامية وشبكات تهريب البشر إلى ضعف أداء وزارة الداخلية، ومؤكدا أن صدها لا يتأتى إلا عن طريق مديريات الأمن بكافة مناطق ليبيا وعملها الدؤوب للحد من كافة الظواهر الهدامة التي تسيء للمجتمع الليبي-حسب وصفه.

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