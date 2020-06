” سيالة ” يدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم بشأن جرائم ترهونة

دعا

وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد الطاهر سيالة، اليوم

الأحد، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم بشأن الجرائم التي ارتكبت في مدينة ترهونة

.

وأوضح سيالة، في تغريده

منشورة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، أن صمت مجلس

الأمن وتجاهله لاتخاذ موقف حازم أدي إلى ارتكاب المزيد من الجرائم، واكتشاف المقابر

الجماعية في مدينة ترهونة، مبيناً أن عدد المقابر التي تم العثور عليها في ترهونة وصل

حتى الآن إلى إحدى عشرة مقبرة بعض أصحابها تم دفنهم أحياء، بينهم أطفال ونساء .

