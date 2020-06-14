صحيفة إسرائيلية:  تركيا أرسلت غواصات إلى سواحل ليبيا لدعم الوفاق

نشرت صحيفة الدفاع الإسرائيلي “israeldefense” تقريرا كشفت من خلاله إرسال تركيا لغواصات إلى سواحل ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق .

وتساعد الغواصات التركية التي وصلت إلى الموقع القوات التركية الأخرى في جمع المعلومات الاستخبارية في الساحة والوقوف على أهبة الاستعداد لأي تطور في الساحة البحرية.

وتابعت الصحيفة، تم تجهيز الغواصات التركية بأسلحة متطورة ، مثل الطوربيدات المضادة للغواصات ، والصواريخ المضادة للسفن ، وأنظمة جمع المعلومات الاستخبارية المتقدمة ، ويمكنها مساعدة القوات البرية والبحرية التركية وحكومة الوفاق في حالة الهجمات البحرية المصرية أو الروسية ضد أهداف برية أو بحرية ، مشيرة إلى أن مثل هذا الهجوم الحربي الغواصات هو هجوم متطرف يمكن أن يؤثر على الساحة بأكملها ويسبب حربًا إقليمية.

وقالت الصحيفة، إنه في الأيام الأخيرة ، بدأت التقارير تتراكم بأن تركيا تشغل غواصات بالقرب من الساحل الليبي كجزء من مشاركتها في الحملة الليبية ومساعدة حكومة الوفاق.

وفى تقرير سابق لنفس الصحيفة، فقد أكدت مصادر أن تركيا تنوي ارسال غواصات الى شمال ليبيا مصراتة لمرافقة وحماية القطع البحرية التركية التي تتواجد هناك ، وتنشر تركيا حاليا عدد 2 الى 4 فرقاطات G-Class شمال مصراتة.