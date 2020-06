الجيش يعلن عن بدء هجوم ضد تمركزات قوات الوفاق غرب سرت

أعلنت قوات الجيش، الأحد، عن بدء هجوم ضد تمركز قوات الوفاق غرب مدينة سرت.

ونشر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش، على تويتر صورا لعربات مدرعة وسيارات عسكرية محمل عليها مدافع رشاشة، مشيرا إلى أنها تتحرك صوب غرب سرت.

وكان آمر العمليات بالغرفة الميدانية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد هاشم، تحدث مساء السبت عن انطلاق ما تمسمى بعملية “دروب النصر”، لاستعادة مدينة سرت التي تتمركز فيها حاليا قوات الجيش.

وفي المقابل كانت قوات الجيش دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة سرت خلال الأيام الماضية بحسب المنذر الخرطوش، عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش.

وتأتي التطورات العسكرية الأخيرة، بعد أن كان المجتمع الدولي يأمل في انفراجة للأزمة الليبية، بعد إعلان الأمم المتحدة الأربعاء الماضي أن محادثات جديدة لوقف إطلاق النار بدأت بين الأطراف المتحاربة في ليبيا.

