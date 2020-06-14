“باشاغا”: نتحرى عن واقعة “العمال المصريين” وهذه الأفعال لن تؤثر على العلاقات المتينة بين الشعبين

أصدرت وزارة الداخلية في ما يسمى حكومة الوفاق، بيانا مساء اليوم الأحد، حول ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز مجموعة من العمال المصريين في مكان غير معروف، حيث أكدت أنها بصدد التحري عن صدق ماتم تداوله.

وأكدت الوزارة خلال البيان أنها كلفت ما يسمى “جهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية” بالتحري عن هذه الوقائع وجمع المعلومات عنها وفتح محاضر استدلالات بشأنها سواء صحة هذه المعلومات أو كانت مزيفة لأغراض أخرى وتقديم مرتكبيها للعدالة في كل الأحوال.

واستنكرت الوزارة في البيان الواقعة، معتبرة أنها عمل إجرامي مخالف لكل المواثيق والشرائع والقوانين المحلية منها والدولية، مؤكدةعلى أن مثل هذه الوقائع لن تفت في عضض العلاقات المتينة بين الشعبين المصري والليبي ولن تلحق الأذى إلا بمن يسعى لتوظيفها لأغراض ومصالح شخصية.

وأهابت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في ختام البيان بكل من يتعرف على الجناة أو يساعد في عملية ضبطهم أو الوصول إليهم أو معرفة هويتهم بمنح كمكافأة مالية وقدره 20 ألف دينار.