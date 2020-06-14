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“باشاغا”: نتحرى عن واقعة “العمال المصريين” وهذه الأفعال لن تؤثر على العلاقات المتينة بين الشعبين

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدرت وزارة الداخلية في ما يسمى حكومة الوفاق، بيانا مساء اليوم الأحد، حول ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز مجموعة من العمال المصريين في مكان غير معروف، حيث أكدت أنها بصدد التحري عن صدق ماتم تداوله.

وأكدت الوزارة خلال البيان أنها كلفت ما يسمى “جهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية” بالتحري عن هذه الوقائع وجمع المعلومات عنها وفتح محاضر استدلالات بشأنها سواء صحة هذه المعلومات أو كانت مزيفة لأغراض أخرى وتقديم مرتكبيها للعدالة في كل الأحوال.

واستنكرت الوزارة في البيان الواقعة، معتبرة أنها عمل إجرامي مخالف لكل المواثيق والشرائع والقوانين المحلية منها والدولية، مؤكدةعلى أن مثل هذه الوقائع لن تفت في عضض العلاقات المتينة بين الشعبين المصري والليبي ولن تلحق الأذى إلا بمن يسعى لتوظيفها لأغراض ومصالح شخصية.

وأهابت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في ختام البيان بكل من يتعرف على الجناة أو يساعد في عملية ضبطهم أو الوصول إليهم أو معرفة هويتهم بمنح كمكافأة مالية وقدره 20 ألف دينار.

 

الوسوم

العمالة المصرية حكومة الوفاق وزارة الداخلية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ياعمى دى مش دولة مدنية ديموقراطية التى يسعى إليها السراج والمنبوذ إردوغان…دى ملوخية…دى مهلبية…السراج لاحول له وقوة طالما تنتشر المليشيات والدواعش…لكن السراج زود المبلة طين باستدعائه المرتزقة الإرهابيين السوريين والذين يمثلون عفريتاً لن يستطيع السراج أن يصرفه…وقد يتم إزاحة السراج تاركاً طرابلس تضرب حيص بيص…

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  • ههه هههه على اساس داخلية الوفاق الاجرامية هي وزارة الداخلية الشرعية…هذا باشاغا المجرم متاع قلع العيون بالكواشيك والداخلية في طرابلس اجرامية لا شرعية لها هم من يقومون بالجرائم الفظيعة عصابة اجرامية كبيرة معتدية على الالاف الليبيين من 2011

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