محلل تركي يوضح لـ 218 أبرز عراقيل حل الأزمة الليبية

أكد المحلل السياسي التركي جينكيز تومار أن المشكلة الكبيرة لتركيا اليوم هي وجود المشير حفتر لأن تركيا ترى أن المشير رجل عسكري ولا تريد الاتفاق معه اليوم، خاصة بعد انسحاب المشير من موسكو دون توقيع أي اتفاق، متوقعا أن يكون الاتفاق المقبل بين عقيلة صالح والسراج مع إخراج المشير من اللعبة السياسية في المستقبل.

وأشار تومار خلال ظهور له في برنامج لايف على شاشة 218 news إلى إمكانية اتفاق بين موسكو وأنقرة والوفاق والبرلمان لكن دون حضور المشير حفتر، مؤكدا أن اللاعبين الأساسيين هما تركيا وروسيا، مشيرا إلى أن دعما أميركيا سيأتي لبلاده وأن حلف الناتو يدعم تركيا حسب قوله، وهو ما سيحدث توازن “اللعبة” في ليبيا.

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