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محلل تركي يوضح لـ 218 أبرز عراقيل حل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المحلل السياسي التركي جينكيز تومار أن المشكلة الكبيرة لتركيا اليوم هي وجود المشير حفتر لأن تركيا ترى أن المشير رجل عسكري ولا تريد الاتفاق معه اليوم، خاصة بعد انسحاب المشير من موسكو دون توقيع أي اتفاق، متوقعا أن يكون الاتفاق المقبل بين عقيلة صالح والسراج مع إخراج المشير من اللعبة السياسية في المستقبل.

وأشار تومار خلال ظهور له في برنامج لايف على شاشة 218 news إلى إمكانية اتفاق بين موسكو وأنقرة والوفاق والبرلمان لكن دون حضور المشير حفتر، مؤكدا أن اللاعبين الأساسيين هما تركيا وروسيا، مشيرا إلى أن دعما أميركيا سيأتي لبلاده وأن حلف الناتو يدعم تركيا حسب قوله، وهو ما سيحدث توازن “اللعبة” في ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • كلام خرفان غبية وقالوا اكثر من ذلك على المشير عبدالفتاح السيسى وثبت انه خزعبلات ولا توجد قوة على وجه الارض ان تتحدى ارادة الشعب الليبى فى اختياره من يحكمه ويرفض اى خونة او امعات وواهم من بتصور ان هناك اى اختلاف بين المستشار والمشير فهى اوهام خرفان فالمشير احترم ارادة الشعب وشرفاء الثورة حيث حكومة عبدالله الثنى حكومة مدنية نالت ثقة البرلمان وترفع علم الاستقلال وتدير البلاد من عاصمة ليبيا البيضاء والتى نقلتها ثورة الفاتح الى طرابلس اما السراج فيغتصب السلطة دون اى سند قانونى او دستورى ويدوس على اتفاق الصخيرات عمدا

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