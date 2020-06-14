المسماري يؤكد جاهزية الجيش للمواجهات

اللواء أحمد المسماري :

– أردوغان يحاول الزج بمزيد من القوات التركية في ليبيا وقد رصدنا 7 بارجات قبالة السواحل الليبية

– الموافقة على اجتماعات 5+5 صورية وهناك تحشيد لقوات الوفاق

– نرجو من جميع النشطاء التوقف عن نشر أي معلومات حول تحركات الجيش الوطني على الإنترنت

– حدثت عمليات تخريب واسعة من قبل قوات الوفاق في عديد المناطق التي دخلوا إليها

– نستنكر الفيديو الذي بُث اليوم والذي يوثق تعذيب مواطنين مصريين ومن قاموا بهذا العمل لا يمثلون الليبيين

– نحن نرحب بتحقيقات الأمم المتحدة في مقابر ترهونة والادعاءات بتلغيم وتفخيخ المنازل من قبل قوات الجيش ونرجو أن يتم ذلك على وجه السرعة لكشف الحقائق

– نحن خرجنا من الوطية ومن عدة مواقع أخرى عسكرية ونقاط تمركزات ولم نترك لغما واحدا وليس منطقيا أن نقوم بتلغيم مناطق سكنية في طرابلس وهذا التصرف ليس من شيم الجيش

– وثقنا العديد من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم في ليبيا من قبل قوات الوفاق ونطالب بأن يحاكم أردوغان كمجرم حرب

– الغاية من بيان إعادة ترتيب الصفوف الذي صدر البارحة لا يهدف لإقصاء أحد بل هو لتنظيم الصفوف وتوحيد جهود قوات الجيش الوطني

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