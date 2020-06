الهيئة الليبية للإغاثة في الجفرة تقدم مساعدات لـ 129 أسرة نازحة للمدينة

أعلن مكتب الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الانسانية بالجفرة، الأحد، عن توزيع مساعدات انسانية على الأسر النازحة من مدينة مرزق إلى بلدية الجفرة.

وأضاف المكتب في بيان صادر عنه، أن المساعدات شملت 129 أسرة نازحة الى مناطق هون وودان وسوكنة من مدينة مرزق، وضمت هذه المساعدة اواني طبخ متكاملة وتجهيزات النظافة الشخصية متكاملة للنساء والرجال .

