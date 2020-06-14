داخلية الوفاق تستنكر واقعة احتجاز وتعذيب عمالة مصرية

أخبار ليبيا24 – متابعات

استنكرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بأشد العبارات ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن احتجاز وتعذيب بعض الأخوة والأشقاء المصريين من العمالة الوافدة من قبل مجموعة جاري التأكد من تبعيتها.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنها بصدد التحري عن صدق وصحة الواقعة، ومن ثم تقديم مرتكبيها للجهات القضائية المختصة، بحسب ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك”.

وأعلنت الوزارة، أنها كلفت جهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتحري عن هذه الوقائع وجمع المعلومات عنها وفتح محاضر استدلالات بشأنها سواء صحة هذه المعلومات أو كانت مزيفة لأغراض أخرى وتقديم مرتكبيها للعدالة في كل الأحوال.

واعتبرت الوزارة، هذه الواقعة أنها عمل إجرامي مخلف لكل المواثيق والشرائع والقوانين المحلية منها والدولية، مؤكدة كذلك على أن مثل هذه الوقائع لن تفت في عضض العلاقات المتينة بين الشعبين المصري والليبي ولن تلحق الأذى إلا بمن يسعى لتوظيفها لأغراض ومصالح شخصية.

وأهابت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ختام بيانها، بكل من يتعرف على الجناة أو يساعد في عملية ضبطهم أو الوصول إليهم أو معرفة هويتهم بمنح مكافأة مالية وقدره 20 ألف دينار.

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