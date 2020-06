ختال: الأزمة الليبية يصعب حلها في نطاق دول الجوار

اعتبر

الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، نور الدين ختال، اليوم الأحد، أن المبادرة المصرية

بشأن الأزمة الليبية جاءت متأخرة .

وأوضح

ختال، في تصريح صحفي، أن بلاده لم ترفض ولم تقبل بالمبادرة المصرية، مبيناً أن تغير

المعادلة العسكرية على الأرض في ليبيا هو الذي دفع الحكومة المؤقتة إلى القبول بالوساطة

الجزائرية.. على حد قوله.

وأشار

ختال إلى أن الجزائر عرضت وساطتها في الأزمة الليبية مرارا، ولكن ” حفتر

” وعقيلة صالح ” هما من كانوا يرفضون تلك الوساطة، مؤكدا أن الأزمة الليبية

يصعب حلها في إطار دول الجوار فقط لأنها باتت أكبر من ذلك.

وكان

رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، قد أكد أمس السبت سعي بلاده لحل الأزمة

الليبية عن طريق الحوار بين الأطراف المتنازعة، وحل الأزمة وفق مخرجات مؤتمر برلين،

بعيدا عن التدخلات الخارجية.

