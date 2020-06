أكد مجلس السلم والأمن

التابع للاتحاد الإفريقي، الأحد، على انشغاله

من استمرار الأزمة في ليبيا، مُشددًا على ضرورة إيجاد حلول مستدامة للقضايا العالقة

في إطار تنفيد أجندة 2063 للاتحاد الافريقي لإسكات صوت البنادق في القارة السمراء بعيدًا

عن التدخلات الخارجية.

وذكر مجلس السلم

والأمن، برئاسة الجزائر، في بيان له، أن هناك حالة من القلق الشديد من استمرار القتال

في ليبيا الذي قوض الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا.

وناشد مجلس السلم

والأمن الإفريقي، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم النداء

الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أجل تنفيذ دائم لوقف إطلاق

النار، باعتبار أن الجزء الرئيسي من النزاعات يجري في إفريقيا.

The post مجلس السلم والأمن الإفريقي: القتال في ليبيا يقوض الجهود المبذولة لمكافحة كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24