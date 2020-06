أعلن

مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها عبد الحميد الفاخري، اليوم الأحد، وفاة الحالة الثانية بفيروس كورونا, مبيناً أن إجمالي

الوفيات في البلدية بلغ 5 حالات جراء كورونا

منذ تسجيل الحالة الأولى , منهم 4 وفيات في غضون يومين فقط .

