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«بيت المال»: سلاح الجو أكبر عائق أمام قواتنا المتجهة إلى سرت

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم رئيس ما تسمى بغرفة عمليات سرت الجفرة، إبراهيم بيت المال، إن سلاح الجو الليبي التابع للقوات المسلحة هو ما أعاق تقدم “قوات الوفاق” نحو مدينة سرت، إلا أننا جاهزون ولكن تحتاج إلى بعض الوقت.

وقال ” بيت المال” في مقابلة مع قناة “الجزيرة القطرية” أن المعنى الحقيقي لعدم تقدم القوات التابعة له، ربما يكون بسبب عامل الوقت فقط، على حد قوله.

وتابع:” نحن مستعدون بصورة كاملة، للتقدم نحو مدينة سرت، والسيطرة عليها، وسيكون ذلك في أسرع وقت في القريب العاجل، وهذه ستكون المرة الثالثة، بعد عام 2011م، وعام 2016م في حرب البنيان المرصوص ضد ما وصفهم بـ”الدواعش”، وسرت ستكون في متناول قواتنا” على حد تعبيره.

وأشار بيت المال، إلى أن قوات الوفاق متمركزة عسكريًا بصورة صحيحة لصد ما وصفه بالعدوان أو الهجوم، زاعما قيامه بعمل عسكري للاستحواذ على مدينة سرت.

واستطرد:” العائق أمام قوتنا يكمن في الطيران، إلا أن هناك بعض الحلول السريعة، ونحن نعمل في مضادات الدفاعات الجوية على قدم وساق، والنتائج ستكون قريبة جدًا”.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا لانهم ظلوا بحاربوا فى سرت ثلاث سنوات بدعم جوى امريكى بينما دخلها الجيش الوطنى فى ثلاث ساعات فقط لانها من المدن الحاضنة له وهذا الحمار لا يعرف ماينتظره من هلاك راى عينة صغيرة منه والقادم اسوأ فالقيادة اصبحت دولية للجيش الوطنى وسيرد رد هذه المرة ليس من طائرات قديمة بل احدث طائرات فرنسية الرافال وروسية ميج 29 وسوخوى وفى البحر قوة بحرية رهيبة من عدة دول قادرة على اطعام حيتان البحر من لحوم مشوية لجنود اردوغان والمصيدة جاهزة لاصطياد جرذانكم فاى مواجهة مباشرة مع الجيش حتما نتبجتها خاسرة لكم كما ان جيش الدعارة التركى هزم فى كل مكان تحت فى ادلب على حدود تركيا وحيث تم تشريد مئات الالاف من اسر المرتزقة السوريين الفارين من الاسد

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  • ياببت الملل مهما فعلتم فالمعركة محسومة لتحرير مصراته والقضاء على الخوان بها ولن ينفعكم اردوغان فكل من دعمهم من الخوان هزموا شر هزيمة والروس متخصصين فى اعطاؤه على قفاه فالاخوان عندهم مصنفة ارهابية

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  • أهل سرت – هل يريدون الحكومة المدنية لضمان الحقوق المدتية ام يريدون الحكم العسكري المصري ..!!! الخيار يعود لهم – ولم تسمع المجتمع المدني الليبي وأسر الجنود الليبيين المدافعين عن الارض باي تصريحات من القيادات الشعبية في سرت.

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