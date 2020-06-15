«بيت المال»: سلاح الجو أكبر عائق أمام قواتنا المتجهة إلى سرت

زعم رئيس ما تسمى بغرفة عمليات سرت الجفرة، إبراهيم بيت المال، إن سلاح الجو الليبي التابع للقوات المسلحة هو ما أعاق تقدم “قوات الوفاق” نحو مدينة سرت، إلا أننا جاهزون ولكن تحتاج إلى بعض الوقت.

وقال ” بيت المال” في مقابلة مع قناة “الجزيرة القطرية” أن المعنى الحقيقي لعدم تقدم القوات التابعة له، ربما يكون بسبب عامل الوقت فقط، على حد قوله.

وتابع:” نحن مستعدون بصورة كاملة، للتقدم نحو مدينة سرت، والسيطرة عليها، وسيكون ذلك في أسرع وقت في القريب العاجل، وهذه ستكون المرة الثالثة، بعد عام 2011م، وعام 2016م في حرب البنيان المرصوص ضد ما وصفهم بـ”الدواعش”، وسرت ستكون في متناول قواتنا” على حد تعبيره.

وأشار بيت المال، إلى أن قوات الوفاق متمركزة عسكريًا بصورة صحيحة لصد ما وصفه بالعدوان أو الهجوم، زاعما قيامه بعمل عسكري للاستحواذ على مدينة سرت.

واستطرد:” العائق أمام قوتنا يكمن في الطيران، إلا أن هناك بعض الحلول السريعة، ونحن نعمل في مضادات الدفاعات الجوية على قدم وساق، والنتائج ستكون قريبة جدًا”.