المسماري: تركيا تدفع بسبع بوارج حربية لسواحل ليبيا للسيطرة على الهلال النفطي

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إن تركيا دفعت بسبع بارجات حربية إلى سواحل ليبيا بالإضافة إلى العديد من الجنود والضباط الأتراك والمرتزقة السوريين، وذلك بعد تعرض القوات المدعومة من الرئيس رجب طيب أردوغان لخسائر كبيرة في المعدات والأفراد خلال الأيام الماضية.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي، “أن أحلام أردوغان المعلنة هي السيطرة على منطقة الهلال النفطي الذي توجد به أغلب استثمارات الشركات الأجنبية في ليبيا”، مشيرًا إلى تصريح الرئيس التركي، قبل أيام في لقاء تلفزيوني، بشأن منطقة حوض سرت وأهميتها النفطية.

وقال، “نطالب المجتمع الدولي بتصنيف أردوغان كمجرم حرب لما ارتكبته قواته ومرتزقته في ليبيا من جرائم ضد الإنسانية”.

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