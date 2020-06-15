الحكومة الليبية تؤكد على ضرورة المحافظة على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأحد، على ضرورة المحفاظة على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار الدكتور حسين محمد .
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة الاستثمارات الليبية في كل مكان، وحصرها ورصد حجم الخسائر جراء سيطرة الأجسام غير الشرعية على أصول المؤسسة وعوائدها.
كما أكد الثني على مجلس إدارة المؤسسة الاضطلاع بدوره في إتمام ما يلزم من إجراءات قانونية لمعاقبة كل من أقدم على المساس أو العبث بأموال المؤسسة.
وثمن رئيس الحكومة الليبية الجهود المبذولة في حماية الأموال الليبية واستمرار بقائها تحت الحراسة القضائية.
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