الحكومة الليبية تؤكد على ضرورة المحافظة على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأحد، على ضرورة المحفاظة على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار الدكتور حسين محمد .

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة الاستثمارات الليبية في كل مكان، وحصرها ورصد حجم الخسائر جراء سيطرة الأجسام غير الشرعية على أصول المؤسسة وعوائدها.

كما أكد الثني على مجلس إدارة المؤسسة الاضطلاع بدوره في إتمام ما يلزم من إجراءات قانونية لمعاقبة كل من أقدم على المساس أو العبث بأموال المؤسسة.

وثمن رئيس الحكومة الليبية الجهود المبذولة في حماية الأموال الليبية واستمرار بقائها تحت الحراسة القضائية.