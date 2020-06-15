عميد تاجوراء يطلق أسم سلطان عثماني على أحد طرقها

أعلن
عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، الأحد، إطلاق اسم السلطان العثماني ” سليمان
القانوني” على طريق تاجوراء، الواقع من منارة الحميدية ” الفنار” وصولا
إلى جزيرة الدوران المعروفة باسم ” جزيرة إسبان” .
وأوضح
بن عطية، في منشور لع عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي
“فيسبوك”، أن قرار إطلاق اسم السلطان العثماني يأتي تقديرا لدور القوات التي
أرسلها لتقديم الدعم و مساعدة الأهالي في معارك تحرير العاصمة من الإسبان عام 1551م
.. على حد قوله .
وتبعد تاجوراء 11 كيلو
مترا، عن وسط العاصمة طرابلس، وهي تجاور قاعدة ومطار معيتيقة الدولي .
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