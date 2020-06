عميد تاجوراء يطلق أسم سلطان عثماني على أحد طرقها

أعلن

عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، الأحد، إطلاق اسم السلطان العثماني ” سليمان

القانوني” على طريق تاجوراء، الواقع من منارة الحميدية ” الفنار” وصولا

إلى جزيرة الدوران المعروفة باسم ” جزيرة إسبان” .

وأوضح

بن عطية، في منشور لع عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، أن قرار إطلاق اسم السلطان العثماني يأتي تقديرا لدور القوات التي

أرسلها لتقديم الدعم و مساعدة الأهالي في معارك تحرير العاصمة من الإسبان عام 1551م

.. على حد قوله .

وتبعد تاجوراء 11 كيلو

مترا، عن وسط العاصمة طرابلس، وهي تجاور قاعدة ومطار معيتيقة الدولي .

