تطور “خطير” في ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في ليبيا.. 454 حالة

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراضـ تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 36 حالة موجبة لفيروس كورونا.

وأضح المركز في بيانه اليومي، لمستجدات الوضع الوبائي، حول الحالات الجديدة، أنها موزعة، من طرابلس بـ 4 حالات، منها لسيدة من الفلبين، وحالتين وصف أنها جيدة، والرابعة حالة قادمة من الجنوب. و 9 حالات من مدينة سبها، منها 7 حالات مخالطة وعدد 2 حالة جيدة، وفي مدينة صبراتة، سُجلت 7 حالات، وفي جنزور 5 حالات، منها 5 حالات مخالطة، وفي مدينة مصراتة، حالة واحدة لرجل من نيجيريا، وفي بنغازي 3 حالات، منها حالتين لمخاطلين وعدد 1 حالة جديدة، وفي مدينة البيضاء 4 حالات، منها حالة من الجنسية المصرية، و3 حالات عائدة من السفر من الجمهورية المصرية. وفي زليتن حالة واحدة.

كما سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حالتين من مطار مصراتة، قادمة من الجنوب، إضافة إلى حالتين عائدة من السفر من تونس.

وأشار المركز في بيانه، بتسجيل حالتين وفاة، داخل غرف العزل بمدينة سبها، ليكون إجمالي الوفيات 10 حالات .

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تماثل حالة للشفاء، ليصبح إجمالي المتعافين 63 حالة في ليبيا، وإجمالي الإصابات بلغت 454 حالة، وعن الحالات النشطة 381 حالة.

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